Bundesliga: Streik! Vor BVB - FC Bayern droht großes Fan-Chaos

Philipp Heinemann 27.02.2026 • 15:36 Uhr Schon vor dem Bundesliga-Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern wird es in Dortmund mächtig rundgehen. Ein Streik verspricht eine anstrengende Anreise zum Signal Iduna Park.

Wer den Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern live im Stadion verfolgen will, braucht voraussichtlich schon lange vor dem Anpfiff starke Nerven. Denn wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di droht den Fans eine anstrengende An- und Abreise.

Sowohl die Stadtbahn als auch die Buslinien fallen rund um den Spieltag komplett aus. Gespielt wird am Samstag um 18.30 Uhr. Der BVB ruft die Besucher des Signal Iduna Parks dringend dazu auf, andere Verkehrsmittel zu nutzen.

Am besten sollen die Fußballanhänger per Fahrrad oder gar zu Fuß zum Stadion kommen, heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Fans von außerhalb sollen möglichst mit der S-Bahn, die nicht bestreikt wird, zum Hauptbahnhof fahren. In 40 Minuten Fußweg sei das Stadion von hier zu erreichen.

Streik in Dortmund: Hier kann geparkt werden

Vielleicht am wichtigsten: Aus Sicherheitsgründen soll die Haltestelle „Signal Iduna Park“, die mit der Regionalbahn zu erreichen ist, dringend gemieden werden. Und auch die Haltestelle „Möllerbrücke“ soll mit der S-Bahn nicht angefahren werden: „Hier werden die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht sein“, teilte der BVB mit.

Die Dortmunder schlagen Pkw-Nutzern vor, in einiger Entfernung zu parken. Passende Parkplätze, von denen aus man das Stadion in 30 bis 45 Minuten zu Fuß erreichen könne, seien hier zu finden:

an der TU Dortmund

auf dem Phoenix-West-Gelände

am Berufsbildungszentrum in Hacheney

am Bahnhof Hörde

Außerdem verlängern diverse Parkhäuser (Tiefgarage Theater, Tiefgarage Rathaus, Tiefgarage Westentor, Tiefgarage Hansaplatz, Garagenanlage Hauptbahnhof, Garagenanlage Am Friedensplatz und Garagenanlage Am Freistuhl) ihre Öffnungszeiten bis mindestens 23 Uhr.

Eine kleine gute Nachricht vor BVB vs. Bayern

Von Fahrten bis zum Stadion wird dringend abgeraten. Wer nicht im Besitz eines Parkausweises für die A- bis F-Parkplätze sei, solle fernbleiben. Einen Verkauf von Parkausweisen werde es nicht geben. Außerdem: Der Uni-Shuttle werde nicht angeboten.

Immerhin einen kleinen positiven Aspekt hat der Streik aber: Das Verkehrsunternehmen DSW21 stelle Bushaltestellen mit eigener Bucht zum freien Parken zur Verfügung. Dies sei mit der Stadt Dortmund abgesprochen.