"Einzigartig": FC Bayern verabschiedet Urgestein

Daniel Höhn 07.02.2026 • 14:18 Uhr Die Zeit von Edmund Stoiber als Vorsitzender des Verwaltungsbeirats beim FC Bayern ist beendet. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Der FC Bayern hat am Samstag Edmund Stoiber als Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats verabschiedet. Sein Nachfolger wird der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter.

„Der FC Bayern ist Dr. Edmund Stoiber zutiefst dankbar, weil er dem Verein über Jahrzehnte als einzigartig versierter Ratgeber in allen denkbaren Angelegenheiten stets zur Seite gestanden ist“, sagte Präsident Herbert Hainer.

FC Bayern: Edmund Stoiber bekommt großen Abschied

Stoiber ist seit 1966 Mitglied des FC Bayern. Schon seit 1988 gehörte der frühere Ministerpräsident dem Gremium an, seit 1992 leitete er den Verwaltungsbeirat.

Am Sonntag wird der 84-Jährige zudem noch im Rahmen des Ehrungsspieltags in der Allianz Arena gemeinsam „mit weiteren über viele Jahrzehnte treue Vereinsangehörigen noch einmal besonders für seine herausragenden Verdienste um den deutschen Rekordmeister geehrt“, teilten die Bayern mit.

Stoiber? „Engagement war beispiellos“

„Sein Engagement besonders als Vorsitzender unseres Verwaltungsbeirats war beispiellos. Wer einen Edmund Stoiber in seinen Reihen weiß, ist bestens aufgestellt. Er wird auch in Zukunft eine wichtige Anspielstation bleiben“, führte Hainer aus. Stoiber wurde nun zum Ehrenvorsitzenden des Verwaltungsbeirats ernannt.