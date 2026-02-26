BVB erwartet deutlichen Jahresverlust

SID 26.02.2026 • 14:42 Uhr Allein elf Millionen Euro werden an Prämien fehlen. Die Aktie geht in den Sinkflug.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat nach dem bitteren Champions-League-Aus die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert. Der BVB erwartet nun einen Verlust zwischen zwischen zwölf und 22 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab. Zuvor war ein Erwartungsrahmen zwischen plus fünf Millionen und minus fünf Millionen Euro angegeben worden.

Der BVB war durch ein 1:4 bei Atalanta Bergamo in den Playoffs zum Achtelfinale ausgeschieden. Das Hinspiel hatten die Dortmunder 2:0 gewonnen. "Dieses Weiterkommen war eingeplant, die Einnahmen hatten wir eingeplant", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwochabend.