BVB erwartet deutlichen Jahresverlust

Allein elf Millionen Euro werden an Prämien fehlen. Die Aktie geht in den Sinkflug.
Einnahmen fest eingeplant: Sebastian Kehl
© IMAGO/SID/Bahho Kara
SID
Allein elf Millionen Euro werden an Prämien fehlen. Die Aktie geht in den Sinkflug.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat nach dem bitteren Champions-League-Aus die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert. Der BVB erwartet nun einen Verlust zwischen zwischen zwölf und 22 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab. Zuvor war ein Erwartungsrahmen zwischen plus fünf Millionen und minus fünf Millionen Euro angegeben worden.

Der BVB war durch ein 1:4 bei Atalanta Bergamo in den Playoffs zum Achtelfinale ausgeschieden. Das Hinspiel hatten die Dortmunder 2:0 gewonnen. "Dieses Weiterkommen war eingeplant, die Einnahmen hatten wir eingeplant", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwochabend.

Allein elf Millionen Euro Prämien hätte der Achtelfinaleinzug eingebracht. Der Kurs der BVB-Aktie fiel am Donnerstag bis zum Nachmittag um mehr als fünf Prozent auf 3,15 Euro.

