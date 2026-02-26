Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat nach dem bitteren Champions-League-Aus die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert. Der BVB erwartet nun einen Verlust zwischen zwischen zwölf und 22 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab. Zuvor war ein Erwartungsrahmen zwischen plus fünf Millionen und minus fünf Millionen Euro angegeben worden.
BVB erwartet deutlichen Jahresverlust
Allein elf Millionen Euro werden an Prämien fehlen. Die Aktie geht in den Sinkflug.
Einnahmen fest eingeplant: Sebastian Kehl
Der BVB war durch ein 1:4 bei Atalanta Bergamo in den Playoffs zum Achtelfinale ausgeschieden. Das Hinspiel hatten die Dortmunder 2:0 gewonnen. "Dieses Weiterkommen war eingeplant, die Einnahmen hatten wir eingeplant", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwochabend.
Allein elf Millionen Euro Prämien hätte der Achtelfinaleinzug eingebracht. Der Kurs der BVB-Aktie fiel am Donnerstag bis zum Nachmittag um mehr als fünf Prozent auf 3,15 Euro.