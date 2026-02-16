BVB-Star Adeyemi reagiert auf Gerüchte - geht es jetzt schnell?

Samuel Kucza 16.02.2026 • 13:03 Uhr Karim Adeyemi spricht bei einer besonderen BVB-Aktion offen über seine Zukunft, stockende Vertragsgespräche und Wechselgerüchte.

Die Zukunft von Karim Adeyemi bleibt ein zentrales Thema bei Borussia Dortmund. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hat sich der Offensivspieler im Rahmen einer besonderen Vereinsaktion im Signal Iduna Park ausführlich zu seiner sportlichen Perspektive geäußert.

Der 24-Jährige hatte dort ein Fairplay-Gewinnerteam des Merkur-Cups empfangen. Die Nachwuchsmannschaft durfte ein Wochenende in Dortmund verbringen, bekam eine Stadionführung und traf die Profis. Am Rande dieses Termins hatte Adeyemi auch über seine Vertragssituation gesprochen.

„Ich habe nie gesagt, dass ich mich hier unwohl fühle“

Besonders die Gerüchte über einen angeblichen Wunsch seiner Ehefrau Loredana nach einem Umzug in eine europäische Weltmetropole stießen dem Angreifer sauer auf. Adeyemi stellte klar: „Was man in den Medien liest, stimmt nicht immer. Es ist nicht so, dass mein Fokus irgendwo anders liegt. Mein Fokus ist hier. Ich habe nie gesagt, dass ich mich hier unwohl fühle oder Ähnliches.“

Mit diesen Worten wischte der Offensivspieler Spekulationen über eine Unzufriedenheit in Dortmund vorerst vom Tisch.

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2027. Die Gespräche über eine Verlängerung hatten zuletzt gestockt. Adeyemi blieb gelassen: „Im Fußball geht alles sehr schnell. Es kann sein, dass in ein, zwei Monaten alles entschieden ist – vielleicht auch schon in den nächsten zwei Wochen.“

Gleichzeitig betonte er: „Die Entscheidung liegt nicht nur bei mir.“ Auch der Verein spiele dabei eine Rolle.

Sechs Siege – klare sportliche Botschaft

Sportlich sieht Adeyemi die Mannschaft auf einem guten Weg. „Sechs Spiele in Folge zu gewinnen, ist alles andere als selbstverständlich“, erklärte er. Entscheidend sei am Ende nur eines: „Du gewinnst Spiele nur, wenn du mehr Tore schießt als der Gegner.“

Neben den sportlichen Themen sprach Adeyemi auch über sein soziales Engagement in Nigeria. „Für mich ist das eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben“, sagte er über seine Stiftung, die unter anderem ein Krankenhausprojekt unterstützt.