Bundesliga

BVB stellt Bundesliga-Rekord ein

BVB sorgt für Bundesliga-Rekord

Der BVB stellt einen Bundesliga-Rekord ein. Der Treffer von Serhou Guirassy ist von besonderer Bedeutung.
Der VAR sorgt aktuell wieder einmal für Diskussionen. BVB-Coach Niko Kovac sieht Probleme an mehreren Fronten.
Julius Schamburg
Borussia Dortmund hat seine beeindruckende Serie fortgesetzt und am Freitagabend einen Bundesliga-Rekord eingestellt.

Serhou Guirassy brachte den BVB beim Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (JETZT im LIVETICKER) früh mit 1:0 in Führung (10.).

Bundesliga: BVB spielt furiose erste Halbzeit

Damit ging die Mannschaft von Niko Kovac im 15. Bundesliga-Spiel in Folge mit 1:0 in Führung – ein eingestellter Rekord. Das war zuvor nur dem Hamburger SV 1980 und Dortmund selbst 2013 gelungen.

Maximilian Beier erhöhte wenig später auf 2:0 (15.), Guirassy traf kurz vor dem Pausenpfiff noch ein zweites Mal (42.).

Ryerson setzt vereinsinterne Bestmarke

Bemerkenswert: Alle drei Tore waren Kopfballtore und dreimal war Schienenspieler Julian Ryerson der Vorlagengeber.

Ryerson ist der erste Dortmunder seit detaillierter Datenerfassung, dem in der ersten Halbzeit eines Bundesliga-Spiels drei Assists gelangen. Nie zuvor bereitete er in der Bundesliga mehr als ein Tor in einem Spiel vor.

