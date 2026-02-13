BVB stellt Bundesliga-Rekord ein

Borussia Dortmund hat seine beeindruckende Serie fortgesetzt und am Freitagabend einen Bundesliga-Rekord eingestellt.
BVB sorgt für Bundesliga-Rekord
Serhou Guirassy brachte den BVB beim Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (JETZT im LIVETICKER) früh mit 1:0 in Führung (10.).
Bundesliga: BVB spielt furiose erste Halbzeit
Damit ging die Mannschaft von Niko Kovac im 15. Bundesliga-Spiel in Folge mit 1:0 in Führung – ein eingestellter Rekord. Das war zuvor nur dem Hamburger SV 1980 und Dortmund selbst 2013 gelungen.
Maximilian Beier erhöhte wenig später auf 2:0 (15.), Guirassy traf kurz vor dem Pausenpfiff noch ein zweites Mal (42.).
Ryerson setzt vereinsinterne Bestmarke
Bemerkenswert: Alle drei Tore waren Kopfballtore und dreimal war Schienenspieler Julian Ryerson der Vorlagengeber.
Ryerson ist der erste Dortmunder seit detaillierter Datenerfassung, dem in der ersten Halbzeit eines Bundesliga-Spiels drei Assists gelangen. Nie zuvor bereitete er in der Bundesliga mehr als ein Tor in einem Spiel vor.