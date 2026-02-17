Newsticker
BVB weiß Bescheid: Ryerson bei Topklubs auf dem Zettel

Topklubs scharf auf BVB-Star

Julian Ryerson spielt bislang für Borussia Dortmund eine starke Saison und zieht damit immer mehr Interesse auf sich.
Manfred Sedlbauer, Mette Bech
BVB-Star Julian Ryerson zieht nicht erst nach seiner Flanken-Glanzleistung beim Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 die Aufmerksamkeit der internationalen Topklubs auf sich.

Nachdem der 28-Jährige schon vom FC Barcelona mit Ex-Bundestrainer Hansi Flick beobachtet werden soll, zeigen nun offenbar auch Klubs aus der Premier League Interesse.

Nach Angaben der Bild sollen sich Manchester United und Newcastle United intensiv mit dem Norweger beschäftigen. Die Premier League gilt für den norwegischen Nationalspieler als Traumziel, wie Sky Sports berichtete.

BVB weiß um Interesse an Ryerson

Nach SPORT1-Informationen ist sich der BVB über das allgemeine Interesse an seinem wertvollen Verteidiger durchaus bewusst. Der aktuelle Vertrag des Norwegers läuft bis 2028.

Beim souveränen 4:0-Heimsieg am 22. Bundesliga-Spieltag bereitete der Norweger jedes Tor mit seinen Zauber-Flanken vor. Ryerson war Anfang 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin zum BVB gekommen und spielt in der laufenden Spielzeit die wohl beste Saison seiner bisherigen Karriere.

