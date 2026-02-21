Newsticker
Florian König verpasst Doppelpass - früherer Stamm-Moderator ersetzt ihn

Florian König fällt für Doppelpass aus

Moderator Florian König verpasst kurzfristig den Doppelpass am Sonntag auf SPORT1. Thomas Helmer springt für ihn ein.
Moderator Florian König fehlt am Sonntag im SPORT1-Doppelpass. König fällt für die Sendung kurzfristig krankheitsbedingt aus.

Als Ersatz springt Thomas Helmer ein. Der Ex-Nationalspieler führte von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ im Juli 2021 durch Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV. Zur Saison 2021/22 übernahm dann König die Moderation.

Helmer begrüßt Costa und Freund im Doppelpass

Helmer macht seither mit dem Bühnenprogramm „Doppelpass on Tour“ bundesweit Station in zahlreichen Städten.

In der Sendung am Sonntag begrüßt Helmer unter anderem HSV-Sportdirektor Claus Costa und Steffen Freund in der Runde. Als Spieler wurde Helmer zusammen mit Freund 1996 Europameister.

