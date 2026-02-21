Florian König verpasst Doppelpass - früherer Stamm-Moderator ersetzt ihn

Moderator Florian König verpasst kurzfristig den Doppelpass am Sonntag auf SPORT1. Thomas Helmer springt für ihn ein.

Moderator Florian König fehlt am Sonntag im SPORT1-Doppelpass . König fällt für die Sendung kurzfristig krankheitsbedingt aus.

Helmer begrüßt Costa und Freund im Doppelpass

Helmer macht seither mit dem Bühnenprogramm „Doppelpass on Tour“ bundesweit Station in zahlreichen Städten.

In der Sendung am Sonntag begrüßt Helmer unter anderem HSV-Sportdirektor Claus Costa und Steffen Freund in der Runde. Als Spieler wurde Helmer zusammen mit Freund 1996 Europameister.