"Denken an Schritte": Ilzer zurückhaltend im CL-Rennen

Die TSG Hoffenheim hat am Wochenende ein Kellerkind zu Gast. Trainer Christian Ilzer will den Gegner aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Trainer Christian Ilzer will sich mit der TSG Hoffenheim nicht vom Tabellenplatz des kommenden Gegners FC St. Pauli blenden lassen. „Sie haben es mehrfach bewiesen, dass sie gegen Spitzenteams bestehen können. In München und in Dortmund haben sie erst in der Nachspielzeit verloren“, sagte der Österreicher vor dem Heimspiel gegen den Drittletzten: „Wir wissen, dass sie klare Abläufe und ein sehr gutes Teamgefüge haben.“

Die gute Ausgangslage im Rennen um die Champions League will der Tabellendritte aus dem Kraichgau ausblenden. „Wie denken nicht an das große Ganze“, betonte Ilzer: „Wir denken an Schritte und der nächste Schritt ist St. Pauli. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber wir wollen auch Aufgaben, die uns fordern und durch die wir uns entwickeln können.“