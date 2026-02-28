Der FC Bayern muss beim BVB ohne seine Ultras auskommen

Stefan Kumberger , Manfred Sedlbauer 28.02.2026 • 19:05 Uhr Rückschlag für die Münchner kurz vor dem Anpfiff des Krachers beim BVB: Die Ultras der Gäste treffen eine weitreichende Entscheidung.

Der FC Bayern muss im Topspiel bei Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER) ohne seine Ultras auskommen. Die aktive Fanszene boykottiert kurzfristig die Partie.

Grund: Die Anhänger fühlten sich SPORT1-Informationen zufolge von der örtlichen Polizei und bei der Einlasskontrolle ungerecht behandelt. Von Schikane ist die Rede.

Entsprechend hat sich die Dynamik im Gästeblock im Norden des Signal Iduna Parks verändert. Weder große Banner noch Fahnen sind zu sehen. Zudem verzichteten die Bayern-Anhänger auf eine Choreografie, die bei Auswärtsspielen vereinzelt vorgenommen wird.

Ultras des FC Bayern: Berichte von Auseinandersetzungen mit der Polizei

Wie Sky berichtete, seien die Fans vor dem Stadion mit Einsatzkräften aneinandergeraten. „Man merkt, der Support aus der Bayern-Kurve ist zurückhaltend. Es soll eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einem Teil der aktiven Fanszene der Bayern gegeben haben vor dem Spiel“, sagte Reporterin Britta Hofmann: „Deswegen haben sich rund 500 Fans entschieden, das Spiel im Stadionumlauf zu schauen und den Support einzustellen.”