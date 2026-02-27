Der Wagner-Effekt greift doch

Tobias Holtkamp 27.02.2026 • 10:49 Uhr Sandro Wagner sollte den FCA mit frischem Wind zum Erfolg führen. Das Ende ist bekannt. Warum der Wagner-Effekt trotzdem eingetreten ist, erklärt SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Mit dem Baum kehrte der FCA zurück zu seinen Wurzeln. Klingt vielleicht lustig, ist aber die Augsburger Realität. Seit Manuel Baum von Popstar-Trainer Sandro Wagner, dem Ex-Co-Trainer der Nationalmannschaft, übernommen hat, also vor knapp drei Monaten, ist zwar die große Aufmerksamkeit wieder weg, aber der Erfolg wieder da!

Und - da muss der FCA für große Krisen-Klubs wie Bremen, Wolfsburg oder Mönchengladbach als Vorbild dienen - das hat vor allem mit gewaltigem Einsatz statt mit spielerischen Super-Ideen zu tun.

Mit Sandro Wagner wollten sie neue Wege gehen in Augsburg. Junge Spieler, kreativer Fußball – eine andere DNA sollte beim FCA implementiert werden. Und das hat in den fünf Wagner-Monaten ungefähr so gut geklappt wie Inter Mailands Angriff auf den Champions-League-Titel in dieser Saison!

Augsburger Goldkette

Doch die Reißleine, die sie Anfang Dezember gezogen haben, entpuppte sich als eine Art Goldkette – und zwar aus Echtgold. Die Rückholaktion sowohl vom ehemaligen FCA-Cheftrainer als auch vom ehemaligen FCA-Ansatz – nämlich vor allem einfach zu spielen, und das mit maximaler Einsatzbereitschaft in jeder einzelnen Aktion – ging zu 100 Prozent auf.

Augsburg hat nach 14 Punkten aus den vergangenen sieben Spielen nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Das müssen sie selbst nicht so sehen, das ist aber so! Weil sie die entscheidenden Attribute, die am Ende die Schlacht um den Ligaverbleib entscheiden – einen unbändigen Willen beispielsweise und dieses bedingungslose Füreinander –, schon tief verinnerlicht haben.

Der Wagner-Effekt ist eingetreten, nur anders

Und weil sie aufgrund der guten Ergebnisse, die sie sich Schritt für Schritt erarbeitet haben, auch vor Selbstbewusstsein strotzen.