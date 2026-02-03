DFB: Stuttgart muss Geldstrafe zahlen

SID 03.02.2026 • 16:19 Uhr Das Spiel des VfB Stuttgart in Bochum musste aufgrund bengalischer Feuer für sechs Minuten unterbrochen werden.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten VfB Stuttgart wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 93.500 Euro belegt. Das Urteil erging im Einzelrichterverfahren nach Anklage durch den DFB-Kontrollausschuss und ist rechtskräftig. Dies teilte der DFB am Dienstag mit.

Während des DFB-Pokalspiels beim VfL Bochum am 3. Dezember zündeten Stuttgarter Fans 69 bengalische Feuer. Wegen der starken Rauchentwicklung verzögerte sich der Beginn der zweiten Halbzeit um sechs Minuten.