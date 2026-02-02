Dortmunds Mané fehlt wohl länger - holt der BVB Ersatz?

SID 02.02.2026 • 12:27 Uhr Filippo Mané hat eine Muskelverletzung erlitten. Nun fragen sich die BVB-Verantwortlichen, ob sie noch einen neuen Spieler holen müssen.

Borussia Dortmund fürchtet einen längerfristigen Ausfall seines Verteidigers Filippo Mané - und wird womöglich nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Der Verteidiger hatte beim 3:2 (1:1) in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim augenscheinlich eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten.

Nach dem Spiel hatte der Italiener große Mühe, die Treppen aus den Katakomben des Stadions hinaufzugehen.

Sportdirektor Sebastian Kehl fürchtet, dass Manés Genesung „nicht nur eine Woche“, sondern „etwas länger dauern“ könnte. „Wenn man so zu Boden geht, ist das sicher kein kleiner Faserriss. Ich denke schon, es ist mehr“, sagte auch Trainer Niko Kovac, der hofft, dass zumindest keine Sehne betroffen ist.

Gegen Heidenheim fehlte auch Kapitän Emre Can kurzfristig, Niklas Süle kam für Mané ins Spiel und wirkte beim zweiten Gegentreffer sehr unglücklich. Jetzt müsse man abwägen, ob der BVB auf der wichtigen Position nachlegen müsse.

Sofern alle fit sind, sind Can, Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck in der defensiven Dreierkette gesetzt. Süle wäre Ersatz, auch Ramy Bensebaini kann zentral verteidigen.