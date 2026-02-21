Eberl wollte Streich verpflichten

Daniel Höhn 22.02.2026 • 00:06 Uhr Max Eberl verrät, dass er Christian Streich zu Borussia Mönchengladbach holen wollte. Zudem hat der Bayern-Sportvorstand viel Lob für den Ex-Trainer übrig.

Max Eberl hat enthüllt, dass er während seiner Zeit als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach gerne Christian Streich als Trainer verpflichtet hätte.

„Wir haben tatsächlich Gespräche gehabt, aber Christian hat immer die richtige Entscheidung gefällt. Ich glaube, er ist eine Ikone beim SC Freiburg“, sagte der heutige Sportvorstand des FC Bayern bei Sky.

Eberl schwärmt von Streich

Eberl führte weiter aus: „Dementsprechend war es nicht so leicht ihn wegzulotsen. Vielleicht haben wir uns auch akustisch manchmal nicht verstanden, weil, wenn er badensisch gesprochen hat, hab ich nicht alles verstanden. Aber das ‚Nein, er kommt nicht‘ habe ich dann doch verstanden.“

Zudem hatte Eberl ganz viel Lob für Streich, der als TV-Experte im Einsatz war, übrig: Er sei ein „außergewöhnlicher Trainer” mit einer „außergewöhnlichen Persönlichkeit“ - auf und neben dem Platz.