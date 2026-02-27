Effenberg sieht BVB unter Druck: "Dann ist alles verloren"

SID 27.02.2026 • 06:06 Uhr Der frühere Nationalspieler erwartet für den BVB erhebliche Folgen bei einer Niederlage im Klassiker gegen die Bayern.

Stefan Effenberg sieht Borussia Dortmund vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern erheblich unter Druck. Bei einer Niederlage erwartet der frühere Nationalspieler noch mehr Unruhe beim BVB. „Frühes Aus im DFB-Pokal, frühes Aus in der Champions League, frühes Aus im Titelrennen der Bundesliga – dann müsste doch die ganze Spielzeit infrage gestellt werden“, sagte Effenberg dem Nachrichtenportal t-online.

„Gerade Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck oder Serhou Guirassy, die seit geraumer Zeit Gegenstand von Spekulationen über einen Abschied aus Dortmund im Sommer sind, werden nun ganz genau überlegen, wo sie kommendes Jahr spielen wollen“, ergänzte der 57-Jährige.

Dies werde „auch für die BVB-Führungsetage um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl eine Herkulesaufgabe, aus diesem Ergebnis nun die richtigen Schlüsse zu ziehen und auch 2026/27 eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen“, sagte Effenberg weiter. Gerade der K.o. in der Königsklasse „könnte noch verheerende Folgen haben“.