Einzelkritik des FC Bayern: Dem Überflieger fehlt die Leichtigkeit

Stefan Kumberger 01.03.2026 • 00:04 Uhr Im Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund kann sich Michael Olise nicht wie gewohnt durchsetzen. Joshua Kimmich überrascht mit Offensiv-Qualitäten. Die SPORT1-Einzelkritik.

Der FC Bayern hat sich im Gipfeltreffen der Bundesliga mit 3:2 bei Borussia Dortmund durchgesetzt und kann nun gefühlt die Meisterfeier planen.

Mit elf Punkten Abstand auf den BVB stehen die Münchner nach dem 24. Spieltag an der Tabellenspitze. Einen so großen Vorsprung hat sich bislang noch kein Verein nehmen lassen.

Drei Spieler der Bayern verdienten sich die Note 2. Es gab aber auch ein paar Profis, die etwas unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. SPORT1 hat die Einzelkritik der Bayern-Stars.

FC Bayern: Die Stars in der Einzelkritik

JONAS URBIG: Ersetzte auch diesmal den verletzten Manuel Neuer, der sein Blitz-Comeback knapp verpasste. Bekam zunächst wenig zu tun und war auch bei weiten Bällen zur Stelle. Beim Gegentor relativ machtlos, weil Schlotterbeck einfach zu frei zum Kopfball kam. Wurde von den erfahrenen Kollegen immer wieder gepusht und wirkte so gar nicht wie ein reiner Ersatzmann. Klatschte nach der 2:1-Führung bei sämtlichen Ersatzspielern ab – ein weiteres Zeichen dafür, wie angesehen er bereits ist. Auch beim zweiten Tor des BVB machtlos. SPORT1-Note: 2

JOSIP STANISIC: Der rechte Außenverteidiger tauchte gerade in der Anfangsphase als Speerspitze des Münchner Pressings auf. Den Schreckmoment, als er nach einer Attacke von Dortmunds Schlotterbeck auf dem Rasen liegenblieb, überstand der 25-Jährige ohne Schaden. Wirkte in der Szene, in der Bayern den Strafstoß zugesprochen bekam, so, als wolle er eigentlich weiterlaufen, entschied sich aufgrund der Berührung durch Schlotterbeck aber doch dazu, zu fallen. Beim zweiten Gegentor kann man auch ihn nicht von einer Verantwortung freisprechen. SPORT1-Note: 2,5

JONATHAN TAH: Machte in der Anfangsphase den gewohnt ruhigen Eindruck und bot keine Angriffsfläche. Im Kopfballduell mit Schlotterbeck sah er allerdings gar nicht gut aus. Folge: Der Dortmunder traf zum 1:0 (26.). Wurde von Minute zu Minute besser und routinierter, man merkte aber, dass er deutlich mehr gefordert wurde als in anderen Bundesliga-Spielen. Der Nationalspieler hatte schon bessere Abende. SPORT1-Note: 3

Upamecano sah häufig nur die Rücklichter

DAYOT UPAMECANO: Bemühte sich zwar, eine echte Führungsrolle in der bayerischen Abwehr nahm er aber nicht wirklich ein – immerhin unterliefen ihm keine groben Fehler. Hatte nach 51 Minuten den Ausgleich auf dem Fuß, rutschte aber am Ball vorbei und knallte gegen den langen Pfosten. Kümmerte sich üblicherweise in Manier eines Manndeckers um Fábio Silva und blieb standhaft. Wenn es aber mal gegen den flinken Adeyemi ging, sah der Franzose die Rücklichter. Beim zweiten Gegentor verlor er die Orientierung – Dortmunds Svensson übersah er jedenfalls. SPORT1-Note: 4

KONRAD LAIMER: Bei seiner Rückkehr in die Startelf durfte der Alleskönner auf der linken Abwehrseite ran. Machte durchaus Druck, dem Österreicher fehlte aber im entscheidenden Moment die richtige Idee und so mancher Versuch verpuffte. Verlor im Laufe des Spiels seine giftige Seite, entsprechend weniger lief über ihn. Gegen Ende der Partie verließen ihn die Kräfte zunehmend und er wurde in der 90. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3,5

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Dass er in Topspielen stets die erste Wahl für den Platz neben Joshua Kimmich ist, ehrt ihn. Diesmal hatte er aber lange Zeit Probleme, in die Partie zu finden. So mancher Pass kam zu spät, so mancher Zweikampf war zu zaghaft von ihm. Zehn Minuten vor der Pause ruderte er mit den Armen, weil er für seinen Geschmack zu wenig Bälle bekam. Erst nach der Pause mit mehr Einsatz und einigen kämpferischen Szenen. Die Hitze der Partie schien ihm zu gefallen. SPORT1-Note: 3

FC Bayern: Kimmich steigert sich nach dem Seitenwechsel

JOSHUA KIMMICH: Wirkte zu Beginn teilweise etwas hektisch und überhastet, konnte nach 24 Minuten aber den ersten Schuss auf das Dortmunder Tor abfeuern – auch wenn da mehr drin gewesen wäre. Ebenso harmlos fiel sein Versuch kurz vor der Pause aus. Der DFB-Kapitän steigerte sich nach dem Seitenwechsel aber und initiierte mit einem Lupfer den Angriff, der zum 1:1-Ausgleich führte. Insgesamt lange Zeit ein ordentlicher Auftritt, dessen Höhepunkt er sich für die Schlussphase aufgehoben hat. Sein entscheidender Treffer war Extraklasse. SPORT1-Note: 2

MICHAEL OLISE: In den ersten 30 Minuten zwar ein echter Aktivposten der Bayern, allerdings ohne die gewohnte Durchschlagskraft – seine Gegenspieler machten es ihm einfach zu schwer. Irgendwie fehlte ihm die gewohnte Leichtigkeit. Er strahlte zwar weiterhin Torgefahr aus. Die Großchance in der 57. Minute hätte er aber viel besser nutzen müssen, stattdessen sauste die Kugel übers BVB-Tor. Wenig später senste er in bester Position sogar über den Ball, und es folgten zwei dicke Fehlpässe. SPORT1-Note: 4

SERGE GNABRY: Bekam auf der Zehnerposition den Vorzug vor Jamal Musiala, der weiterhin in Watte gepackt werden soll. Agierte manchmal arg zaghaft, entsprechend mau fiel der Ertrag seiner Offensivversuche aus. In der 54. Minute bewies er allerdings den perfekten Überblick, als er das Abspiel von Kimmich nicht selbst nutzte, sondern clever auf Kane ablegte. Die Folge: der Ausgleichstreffer. Es war einer der wenigen Lichtblicke in seinem Spiel. Nach 61 Minuten war sein Arbeitstag beendet, und er wurde ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

LUIS DIAZ: Dass der Kolumbianer Lust auf diese Partie hatte, war von Anfang an zu spüren. Allerdings verrannte er sich zeitweise und fand kein adäquates Mittel gegen die Dortmunder Defensive. Tauchte nach der Pause ein wenig unter und wurde von seinen Kollegen auch nicht mehr so häufig gesucht. Machte nach 81 Minuten nochmal auf sich aufmerksam, als er im Strafraum clever verzögerte und schließlich doch abschloss. Der Ball landete aber neben dem Tor. SPORT1-Note: 4

Kane trifft doppelt

HARRY KANE: Hatte zunächst Probleme, seine weiten Bälle auch wirklich bei den Kollegen anzubringen. Beim ersten Gegentreffer machte er beim Kopfballversuch keine gute Figur. Wirkte vom Spielverlauf zunehmend genervt und beschwerte sich - relativ untypisch für ihn - beim Schiedsrichter. Profitierte bei seinem Treffer zum 1:1 davon, dass Gnabry ihn nicht übersah und blieb eiskalt. Der Strafstoß war natürlich seine Aufgabe, die er ohne Probleme erfüllte, auch wenn Kobel am Ball dran war. SPORT1-Note: 2

JAMAL MUSIALA: Durfte nach einer guten Stunde für Gnabry ran. Schnappte sich oft und gerne die Kugel, seine Aktionen hatten aber nicht den Zauber vergangener Zeiten. Dem 22-Jährigen ist weiterhin anzumerken, dass er nach seiner schweren und komplizierten Verletzung noch einen langen Weg vor sich hat. Erst dann ist mit alter Stärke und magischen Momenten zu rechnen. SPORT1-Note: 4

TOM BISCHOF: Kam in der 90. Minute für Laimer ins Spiel. SPORT1-Note: keine Bewertung.

LEON GORETZKA: Kam in der Nachspielzeit für Kimmich. SPORT1-Note: keine Bewertung.