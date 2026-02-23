Endlich 18: Karls größte Freude

SID 23.02.2026 • 05:26 Uhr Das Supertalent der Bayern ist seit Sonntag 18 - und verrät, worauf er sich freut.

Am Sonntag feierte Toptalent Lennart Karl vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München seinen 18. Geburtstag, auf eine Sache brennt er ganz besonders. „Aufs Autofahren“ freue er sich am meisten, sagte Karl dem kicker im Interview anlässlich seines Geburtstags. „Das kommt nach Fußball und Familie, die mir am wichtigsten sind“, sagte Karl: „Im Fußball ändert sich ja nichts.“

Pünktlich vor der Volljährigkeit hat der Senkrechtstarter der Bayern seinen Führerschein bestanden, „dadurch fühlt man sich einfach ein bisschen freier“, sagte Karl, „auch wenn mir meine Eltern immer noch sagen, was ich machen soll und was nicht“. Bald steht für ihn ein Umzug an, vom Bayern-Campus geht es in die Stadt - auch wenn Karl schon längst nicht mehr unerkannt durch München laufen könne.

Die große Feier zum 18. Geburtstag fällt wegen des anstehenden Topspiels bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) aus. Für den Rest des Jahres hat er sowohl mit seinem Verein als auch persönlich große Ziele. Mit den Bayern hofft er auf drei Titel, in Sachen einer möglichen Nominierung für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada hielt er sich noch etwas zurück.