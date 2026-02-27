"Er ist einsatzbereit": Burkardt drängt in die Startelf

SID 27.02.2026 • 14:49 Uhr Nach zwei Monaten Pause meldet sich der Nationalstürmer in Frankfurt eindrucksvoll zurück. Riera schwärmt von dessen "perfekter Verfassung".

Fußball-Nationalstürmer Jonathan Burkardt nähert sich nach seiner langen Verletzungspause der Startelf von Eintracht Frankfurt. „Ich würde sagen, er ist in einer perfekten Verfassung, fantastisch“, sagte SGE-Trainer Albert Riera am Freitag. Burkardt habe „wirklich gut gearbeitet“. Ob der 25-Jährige am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg von Beginn an spielen wird, ließ Riera zwar offen, „aber er ist einsatzbereit“.

Burkardt war aufgrund einer Wadenverletzung über zwei Monate ausgefallen. Am vergangenen Wochenende gab der Angreifer im Auswärtsspiel bei Bayern München (2:3) nach Einwechslung sein Comeback und erzielte per Elfmeter den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3.