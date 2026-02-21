FC Bayern bangt um Davies

SID 21.02.2026 • 19:24 Uhr Der Linksverteidiger musste gegen Frankfurt verletzt ausgewechselt werden. Hinsichtlich einer Prognose sind sie sich bei den Münchnern jedoch uneins.

Der FC Bayern muss in den kommenden Spielen aller Voraussicht nach auf Alphonso Davies verzichten. „Ich weiß nicht, ob es zwei, drei oder vier Wochen sind“, sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:2 (2:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Eintracht Frankfurt, bei dem Davies Anfang der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt worden war.

Kompany gab sich jedoch positiv. Davies‘ „Körpersprache“ sei nach dem Spiel „schon besser“ gewesen, betonte der Belgier: „Hoffentlich ist es nicht so schlimm.“ Sportvorstand Max Eberl klang dagegen pessimistischer. „Es sah so aus, als ob es länger dauert“, sagte der 52-Jährige. Davies befinde sich bereits bei der Untersuchung, aber, so Eberl, „irgendwas Muskuläres muss es sein“.