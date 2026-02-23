FC Bayern: Blitz-Genesung? Gute Nachrichten bei Neuer

Niklas Senger 23.02.2026 • 20:10 Uhr Kehrt Manuel Neuer gegen Borussia Dortmund ins Tor zurück? Am Montag vermeldet der FC Bayern erste positive Neuigkeiten.

Der Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ohne Manuel Neuer? Das ungeliebte Szenario könnte beim Topspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr) nun offenbar tatsächlich ausbleiben.

Erst vor etwas mehr als einer Woche zog sich die Münchner Nummer eins im Spiel gegen Werder Bremen einen Faserriss in der linken Wade zu und musste bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden. Zum Start der neuen Trainingswoche stand Neuer am Montag nun erstmals wieder auf dem Platz und absolvierte laut Angaben des Klubs einige Übungen.

Ein Einsatz am Wochenende bleibt aber weiterhin offen, auch weil Neuer in der halbstündigen Einheit noch keine volle Belastung absolvierte. Dennoch war es der erste Schritt in Richtung eines möglichen Comebacks gegen den BVB.

Bundesliga: Bayern hofft auf schnelles Neuer-Comeback

Die FCB-Verantwortlichen haben nach SPORT1-Informationen schon früh auf eine Rückkehr zum Klassiker gehofft – und das, obwohl bei ähnlichen Blessuren normalerweise mit einer Ausfallzeit von bis zu drei Wochen gerechnet werden muss.

Ähnliches ließ Sportvorstand Max Eberl auch nach dem 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Spieltag durchklingen. „Manuel saß sehr freudig heute unten. Er ist sehr positiv und wir schauen von Tag zu Tag, was passiert“, erklärte er, ohne einen Einsatz auszuschließen.