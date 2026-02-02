Bei Upamecano überschlagen sich die Ereignisse

Philipp Heinemann 02.02.2026 • 19:23 Uhr Ist der zähe Poker um Dayot Upamecano beendet? Der Verteidiger soll sich für einen Verbleib beim FC Bayern entschieden haben - allerdings erst nach einer krassen Wendung.

Ist das der Durchbruch im wochenlangen Poker von Dayot Upamecano und dem FC Bayern?

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano und Sky übereinstimmend berichten, hat der Verteidiger dem Vertragsangebot des Rekordmeisters zugestimmt. Allerdings wohl erst, nachdem die Münchner ihre Offerte schriftlich zurückgezogen hatten!

Denn - das berichtet auch die Bild-Zeitung: Eine gesetzte Deadline war abgelaufen. Kurz nach dem Rückzug des Angebots soll sich die Upamecano-Seite jedoch mit dem Wunsch nach einer Verlängerung gemeldet haben.

Wie geht es bei Upamecano und Bayern weiter?

Unklar ist den Berichten zufolge, ob die Konditionen des angeblich zurückgezogenen Angebots nun weiter gelten. Es werde jedoch mit einer baldigen Unterschrift gerechnet. Der neue Vertrag soll bis 2030 oder 2031 gültig sein.

Die Münchner kämpfen seit vielen Wochen um Upamecano, der den Verein im Sommer ablösefrei verlassen könnte. Als mögliche Interessenten wurden Paris Saint-Germain und Real Madrid gehandelt.

Zuletzt hatte sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß in die Diskussion um den 27-Jährigen eingeschaltet und über dessen Berater geschimpft. Die anderen Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl hatten öffentlich betont, dass das vorgelegte Angebot an den Spieler nicht mehr verbessert werde - sie pochten mehrmals auf eine baldige Entscheidung.

Upamecano wurde Mega-Angebot gemacht

Die Bayern hatten Upamecano im Sommer 2021 für 42,5 Millionen Euro verpflichtet. Spätestens unter Trainer Vincent Kompany entwickelte sich der Nationalspieler zu einem Topverteidiger und unumstrittenen Stammspieler.

In den vergangenen Wochen war immer wieder über angebliche Details zu der Vertragsofferte berichtet worden. So sollte Upamecano ein Handgeld von 20 Millionen Euro erhalten, auch sein potenzielles neues Jahresgehalt soll sich in diesem Bereich befinden.