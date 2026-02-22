FC Bayern: Lennart Karl wird 18 - das hat Folgen

Besonderer Tag für Lennart Karl: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern wird am heutigen Sonntag 18 Jahre alt. Karl ist damit ab sofort aber nicht nur volljährig, es wurde auch eine langersehnte Vertragsoption automatisch aktiviert.
Karl wird 18 - das hat Folgen
Bayern-Youngster Lennart Karl feiert die Volljährigkeit - und das hat auch in Sachen Arbeitspapier Auswirkungen.
Bei der Vertragsverlängerung des Youngsters im vergangenen Sommer wurde eine automatische Umwandlung seines Kontrakts in ein Profipapier im Rahmen seines 18. Geburtstags vereinbart. Diese greift seit Mitternacht.
Karl-Vertrag verlängert sich automatisch
Bislang lief der Vertrag bis 2028, mit dem Erreichen der Volljährigkeit verlängert sich dieser wohl automatisch bis 2029, zudem gibt es Berichten zufolge eine Gehaltserhöhung auf zwei Millionen Euro brutto als Geburtstagsgeschenk.
„Er hat sich hervorragend geschlagen, daher werden die entsprechenden Klauseln in seinem Profivertrag aktiviert. Niemand muss sich Sorgen um Lennart machen“, hatte Sportvorstand Max Eberl dazu bereits vor einem Monat im Bild-Interview geäußert.