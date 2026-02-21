Newsticker
FC Bayern mit Musiala gegen Frankfurt

Der Nationalspieler bestreitet nach mehreren Joker-Einsätzen erstmals seit April ein Ligaspiel von Beginn an.
Nationalspieler Jamal Musiala
© AFP/SID/Ronny HARTMANN
SID
Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala steht erstmals seit über zehn Monaten in einem Bundesligaspiel in der Startelf des FC Bayern. Der 22-Jährige wurde von Trainer Vincent Kompany für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) in die Startformation berufen. Bislang war Musiala in der Liga seit seinem Comeback Mitte Januar nur zu Joker-Einsätzen gekommen, in der Champions League war er am letzten Spieltag der Ligaphase gegen die PSV Eindhoven Teil der ersten Elf.

Insgesamt verändert Kompany seine Startaufstellung im Vergleich zum 3:0 bei Werder Bremen am vergangenen Samstag auf sechs Positionen. Jonas Urbig, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Aleksandar Pavlovic und Michael Olise ersetzen Manuel Neuer, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Leon Goretzka und Lennart Karl, Musiala startet anstelle von Serge Gnabry. Zudem setzt Kompany eine Woche vor dem Gipfeltreffen mit Borussia Dortmund trotz einer drohenden Gelbsperre auf Joshua Kimmich.

