FC Bayern mit Musiala gegen Frankfurt

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala steht erstmals seit über zehn Monaten in einem Bundesligaspiel in der Startelf des FC Bayern. Der 22-Jährige wurde von Trainer Vincent Kompany für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) in die Startformation berufen. Bislang war Musiala in der Liga seit seinem Comeback Mitte Januar nur zu Joker-Einsätzen gekommen, in der Champions League war er am letzten Spieltag der Ligaphase gegen die PSV Eindhoven Teil der ersten Elf.