FC Bayern: Neuer leistet sich schweren Patzer - "Geht auf seine Kappe"

Dominik Hager 08.02.2026 • 18:33 Uhr Manuel Neuer leistet sich gegen die TSG einen folgenschweren Fehlpass. Andrej Kramaric schiebt zum 1:1 ein, während sich Michael Ballack Kritik an den Bayern-Schlussmann übt.

Klarer Schnitzer von Bayern-Keeper Manuel Neuer! Der 39-Jährige nahm im Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim einen Rückpass von Dayot Upamecano auf und wollte den Ball zu Jonathan Tah chippen.

Das Zuspiel des Keepers in der 35. Minute geriet allerdings zu kurz - mit fatalen Folgen. Fisnik Asllani konnte den gechipten Ball im Strafraum technisch fein herunter pflücken und zu Andrej Kramaric querlegen, der locker zum 1:1 einschob.

Ballack kritisiert Neuer: „Geht natürlich auf seine Kappe“

„Was für ein Fehler von Neuer“, durchfuhr es Freddy Harder am DAZN-Mikrofon. „Wir haben ihn gerade noch gelobt, das geht natürlich auf seine Kappe“, wunderte sich DAZN-Experte Michael Ballack über den schweren Fehler des Routiniers.

Neuer hatte zuvor stark gegen Kramaric gerettet und die zwischenzeitliche Führung der Bayern zunächst festgehalten.

Die Münchner konnten trotz des frühen Treffers per Elfmeter von Harry Kane und dem Platzverweis gegen Kevin Akpoguma zunächst keine Kontrolle ins Spiel bringen.

Diesen Neuer-Patzer gab es schon einmal

Nach dem Neuer-Fauxpas stellten Harry Kane und Luis Díaz die Bayern-Führung noch vor der Pause wieder her. Díaz hatte zwei Elfmeter herausgeholt, die Kane jeweils sicher verwandelte.