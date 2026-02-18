FC Bayern: Olise „zerstört dich im Eins-gegen-eins“

Samuel Kucza 18.02.2026 • 12:54 Uhr Luis Díaz gerät im Sky Sports-Interview ins Schwärmen. Der Bayern-Star lobt vor allem Michael Olise in höchsten Tönen – und nennt Harry Kane eine „Maschine“.

Luis Díaz hat sich beim FC Bayern schnell eingelebt – sportlich wie privat. In einem Interview mit Sky sprach der Offensivspieler offen über seine Entscheidung für den FC Bayern und die Qualität seiner Mitspieler.

Besonders schwärmte er dabei von einem Kollegen: Michael Olise. Der Franzose hat es Díaz offenbar besonders angetan.

„Olise zerstört dich im Eins-gegen-eins“

„Michael zerstört dich im Eins-gegen-eins, er ist technisch so gut und macht den Unterschied“, sagt Díaz über seinen Offensiv-Kollegen. Der 29-Jährige beschreibt Olise als ruhigen Typen, der auf dem Platz jedoch sehr kommunikativ sei und auf viele Details achte.

Olise helfe viel, gebe Hinweise im Spiel und trage so dazu bei, dass sich seine Mitspieler wohlfühlen. „Das sind Details, die dich als Fußballer wachsen lassen“, erklärt Díaz – und betont: „Es ist unglaublich, mit solchen Spielern zu spielen.“

Auch Kane beeindruckt Díaz

Auch Harry Kane bekommt ein großes Lob ab. „Er ist eine Maschine. Er macht wirklich alles gut“, sagt Díaz. Zwar habe er Kane schon aus der Premier League gekannt, doch ihn täglich im Training zu erleben, sei noch einmal etwas anderes. Besonders beeindruckt zeigt sich Díaz von Kanes Spielverständnis, seiner Bewegung und seiner Arbeit für das Team.