FC Bayern und BVB: Hummels packt zu Ex-Trainern aus!

Karina Präg 27.02.2026 • 12:44 Uhr Mats Hummels gibt interessante Einblicke zu seinen ehemaligen Trainern - einem hätte er eine Ära beim FC Bayern zugetraut.

Drei Pokalsiege, fünf Meisterschaften und der WM-Sieg 2014: Die Erfolge von Mats Hummels können sich sehen lassen. Insgesamt spielte er 17 erfolgreiche Bundesliga-Saisons bei Bayern München und bei Borussia Dortmund.

In einem Interview mit GQ Germany hat er nun ausführlich über seine Zeit als aktiver Fußballer gesprochen.

Hummels bedauert schnelles Rose-Aus

Bevor Hummels im Sommer 2024 in die italienische Serie A wechselte, um dort seine Karriere ausklingen zu lassen, spielte er insgesamt 13 Jahre für die Borussia. Und bis heute bedeutet ihm dieser Verein extrem viel.

Sogar so viel, dass er aus Respektgründen damals nicht noch einmal innerhalb der Bundesliga wechseln wollte: „Ich wollte unbedingt ins Ausland gehen. Innerhalb Deutschlands zu wechseln, kam für mich aus Verbundenheit zum BVB nicht infrage.“

Während seiner Zeit in Dortmund spielte er unter vielen verschiedenen Trainern. Einer ist ihm dabei besonders im Kopf geblieben. „Ich fand es schade, dass ich nur ein Jahr mit Marco Rose hatte, denn ich halte sehr viel von ihm als Trainer und auch als Mensch“, sagte Hummels.

Dass die Mannschaft damals trotz Rose nicht allzu erfolgreich war, führt Hummels auf schlechtes Timing zurück: „Er hatte viel Pech, weil mehrere zentrale Spieler in langen Verletzungspausen waren, und ich fand es schade, dass ihn das letztlich seinen Job gekostet hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass er das schon noch in die richtigen Bahnen lenken würde.“

Turbulente Jahre in Bayern

Mats Hummels verbrachte die 13 Jahre nicht am Stück in Dortmund. Zwischendurch wechselte er zurück zu seinem Ausbildungsverein, dem FC Bayern München. Dort feierte er zwischen 2016 und 2019 diverse Erfolge: drei Meistertitel, einen DFB-Pokalsieg und drei Supercupsiege.

Neben den Erfolgen war die kurze Zeit bei Bayern auch von zahlreichen Trainerwechseln und öffentlicher Kritik geprägt. Er spielte unter Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes und Niko Kovac. Unter allen drei Trainern gewannen die Bayern die Meisterschaft, aber keiner war auch international langfristig erfolgreich.

„Im Fall von Carlo Ancelotti bin ich der festen Überzeugung, dass er bei Bayern extrem erfolgreich hätte sein können. Er ist ein sehr sympathischer, nahbarer Typ, bei dem viel über die Sprachebene funktioniert“, resümierte Hummels.

Laut dem Innenverteidiger war es die Sprachbarriere, die größere Erfolge verhinderte: „Alle mochten ihn, aber man merkte, dass es für ihn mit den Spielern, die Italienisch oder Spanisch sprachen, viel leichter war. Hätte er fließend Deutsch gesprochen, bin ich mir sicher, dass er bei Bayern München eine Ära hätte prägen können.“

Karriereende in Italien bei AS Rom

Nach 17 erfolgreichen Jahren in der Bundesliga wechselte Hummels im Sommer 2024 nach Italien zur AS Rom. „Der Hauptgrund für die Entscheidung war natürlich der Fußball. Aber ich hatte auch andere Möglichkeiten, die ähnlich reizvoll waren, sodass die Option, in einer Stadt wie Rom zu leben, letztlich doch mit reingespielt hat“, begründet Hummels heute seine damalige Entscheidung.