FC Bayern verleiht Boey

SID 05.02.2026 • 18:02 Uhr Der Verteidiger kehrt bis Saisonende zu Galatasaray Istanbul zurück. Dort soll er laut Max Eberl "auf höchstem Niveau Einsatzminuten sammeln".

Bayern München gibt seinen Außenverteidiger Sasha Boey vorerst wieder ab. Der Fußball-Rekordmeister verleiht den Abwehrspieler bis Saisonende an Boeys Ex-Team Galatasaray Istanbul. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Der Franzose war im Januar 2024 vom türkischen Spitzenklub nach München gekommen und hat dort noch einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag.