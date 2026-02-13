FCA unter Druck? "Wie bei einem Muskel"

SID 13.02.2026 • 15:18 Uhr Augsburgs Trainer Manuel Baum will die Tabellensituation im Abstiegskampf weiter ausblenden.

Trainer Manuel Baum vom Bundesligisten FC Augsburg will im Abstiegskampf nichts von „Druck“ wissen. „Für mich ist es Anspannung, das hört sich besser an“, sagte Baum vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER): „Das ist wie bei einem Muskel, der kann ja auch nur Leistung bringen, wenn man angespannt ist.“

Gleichzeitig dürfe seine Mannschaft, die als Tabellen-13. drei Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, nicht verkrampfen, denn: „Wenn so ein Muskel krampft, geht nichts mehr“. Die richtige Anspannung wolle er mit einer „Mischung zwischen Vorfreude aufs Spiel“ und einem „total klaren Fokus“ erzeugen, erklärte Baum.