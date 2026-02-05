Fix! Bayern-Star verlängert

Johannes Behm 05.02.2026 • 15:07 Uhr Serge Gnabry verlängert seinen Vertrag an der Säbener Straße. Der Offensivakteur bleibt dem Rekordmeister länger erhalten.

Serge Gnabry hat seinen Vertrag beim FC Bayern um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Donnerstag. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

„Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig", wurde Sportvorstand Max Eberl in der offiziellen Mitteilung zitiert: „Er hat mit diesem Verein alles gewonnen und will dennoch immer mehr: Das macht ihn zu einem Vorbild. Er steht für den FC Bayern.“

Der 30-Jährige stürmt bereits seit 2017 für die Münchner und kommt im Bayern-Dress insgesamt auf 311 Pflichtspieleinätze mit 169 Torbeteiligungen. In dieser Saison lieferte er wettbewerbsübergreifend 15 Scorerpunkte und präsentierte sich allgemein in starker Verfassung. Eine Verlängerung hatte sich deswegen bereits abgezeichnet.

Gnabry verrät: „Die Gründe zu verlängern sind...“

„Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen. Die Gründe zu verlängern sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl“, ließ Gnabry verlauten, der voller Vorfreude in die Zukunft blickte: „Ich freue mich, noch weitere Jahre beim FC Bayern spielen zu können.“