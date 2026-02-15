Newsticker
Eintracht Frankfurt muss vorerst ohne Kristensen auskommen

Frankfurt vorerst ohne Kristensen

Der Däne laboriert an einer Verletzung am Sprunggelenk.
SID
Der Däne laboriert an einer Verletzung am Sprunggelenk.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss „vorerst“ auf Verteidiger Rasmus Kristensen verzichten. Der Däne erlitt am Samstag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) eine Verletzung am linken Sprunggelenk. Laut der Eintracht sind „weitere Untersuchungen erforderlich“.

Beim gegen Gladbach ebenfalls ausgewechselten Stürmer Arnaud Kalimuendo gaben die Hessen Entwarnung. Die Schulterverletzung des Franzosen sei „nicht schwerwiegend“, ein „langfristiger Ausfall ist derzeit nicht zu erwarten“.

