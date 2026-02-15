Eintracht Frankfurt muss vorerst ohne Kristensen auskommen

SID 15.02.2026 • 13:32 Uhr Der Däne laboriert an einer Verletzung am Sprunggelenk.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss „vorerst“ auf Verteidiger Rasmus Kristensen verzichten. Der Däne erlitt am Samstag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) eine Verletzung am linken Sprunggelenk. Laut der Eintracht sind „weitere Untersuchungen erforderlich“.