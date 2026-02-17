Frankfurter Verletzungssorgen: Auch Knauff fehlt vorerst

SID 17.02.2026 • 17:17 Uhr Der 24-Jährige musste sich zu Beginn der Woche einer Bauch-OP unterziehen. Er reiht sich ein in eine lange Verletztenliste.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Flügelspieler Ansgar Knauff verzichten. Wie die SGE am Dienstag mitteilte, musste sich der 24-Jährige am Montag kurzfristig einer Operation im Bauchbereich unterziehen. Über die Ausfalldauer machte der Klub wenige Tage vor dem Spiel bei Tabellenführer Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) keine Angaben.