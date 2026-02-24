Freiburg verlängert mit Ersatzkeeper Müller

SID 24.02.2026 • 12:15 Uhr Die Breisgauer setzen auf der Torhüterposition auf Kontinuität und binden Florian Müller an sich.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg setzt weiter auf Ersatztorhüter Florian Müller. Wie die Breisgauer mitteilten, wurde der Vertrag des 28-Jährigen verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.

Der Saarländer ist hinter Noah Atubolu die Nummer zwei beim Sport-Club, durfte in dieser Saison lediglich im DFB-Pokal ran. Dort avancierte er im Viertelfinale gegen die Hertha im Elfmeterschießen mit zwei gehaltenen Versuchen zum Helden.

„Flo ist zuallererst ein sehr guter Torhüter. Wenn ein Spieler darüber hinaus seine Charaktereigenschaften so wie er in das Torwart-Trio und die gesamte Mannschaft einbringt, ist es nahezu perfekt“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.