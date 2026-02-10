Freiburg wehrt sich gegen Manzambi-Sperre

SPORT1 10.02.2026 • 12:05 Uhr Der DFB sperrt Johan Manzambi nach der Roten Karte gegen Werder Bremen. Der SC Freiburg will die Strafe nicht akzeptieren.

Bundesligist SC Freiburg muss in den kommenden drei Punktspielen auf Mittelfeldspieler Johan Manzambi verzichten.

Der Schweizer Nationalspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen „rohen Spiels“ für diesen Zeitraum gesperrt.

SC Freiburg prüft Einspruch gegen Manzambi-Sperre

Klub und Spieler hatten dem Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses zuvor allerdings nicht zugestimmt. Der Verein behalte sich die Einlegung eines Einspruchs gegen das Einzelrichterurteil nach einer weiteren Prüfung vor, teilten die Freiburger mit.

Manzambi war am vergangenen Samstag während der Partie gegen Werder Bremen von Schiedsrichter Deniz Aytekin des Feldes verwiesen worden.

Der 20-Jährige hatte seinen Gegenspieler Olivier Deman heftig am Schienbein getroffen. Trotz der Roten Karte in der 52. Minute gewannen die Breisgauer das Spiel mit 1:0.

