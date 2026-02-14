Freund gibt Entwarnung bei Neuer

Torhüter Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat sich beim Sieg bei Werder Bremen offenbar nicht schwerer verletzt. Der Weltmeister von 2014 musste beim 3:0 (2:0)-Erfolg der Münchner an der Weser in der Halbzeitpause mit leichten Wadenproblemen ausgewechselt werden. Sportdirektor Christoph Freund sprach nach dem Abpfiff bei Sky von einer „Vorsichtsmaßnahme“.

Neuer räumte seinen platz nach der ersten Halbzeit für Jonas Urbig, der erneut eine souveräne Leistung zeigte. Bei Neuer, der die zweite Hälfte von der Ersatzbank aus verfolgte, sei es „nicht schlimmer“, sagte Freund. Ob der Torhüter im nächsten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt aber wieder im Tor stehen kann, werden die nächsten Tage zeigen.