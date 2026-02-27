Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Fit für Klassiker gegen FC Bayern? Gewissheit bei Schlotterbeck

Fit? Gewissheit bei Schlotterbeck

Das 1:4 von Bergamo wirkt nach. Dennoch will sich der BVB dem FC Bayern selbstbewusst stellen.
Die Zukunft von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund hängt weiter in der Schwebe. SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer ordnet die Situation nach dem Champions-League-Aus ein.
SID
Das 1:4 von Bergamo wirkt nach. Dennoch will sich der BVB dem FC Bayern selbstbewusst stellen.

Borussia Dortmund will das Debakel von Bergamo rechtzeitig zum Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München aus dem Kopf bekommen.

„Wir haben das aufgearbeitet, aber auch klipp und klar gesagt: Das, was war, ist vorbei“, sagte Trainer Niko Kovac vor dem Duell des Verfolgers mit dem um acht Punkte enteilten Tabellenführer: „Jetzt beschäftigt uns nur das Spiel am Samstag.“

Darauf, versicherte Kovac, „freuen wir uns alle. Wir wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen als in Bergamo.“ Nach einem 2:0 im Hinspiel hatte der BVB das Rückspiel der Champions-League-Playoffs am Mittwoch bei Atalanta Bergamo 1:4 verloren.

Schlotterbeck kann gegen Bayern von Beginn an spielen

Nico Schlotterbeck hatte in Italien auf der Bank die Rote Karte gesehen, ist aber in der Liga spielberechtigt - und fit. „Er ist bereit, von Beginn an zu spielen“, sagte Kovac, ebenso wie sein Kapitän: „Emre Can hat das gut verkraftet, auch er ist einsatzbereit.“ Julian Ryerson fehlt gesperrt.

Am Samstag (18.30 Uhr) will der BVB „alles geben, um den deutschen Meister zu besiegen. Wir brauchen ein volles, gutes Westfalenstadion mit einer guten Atmosphäre. Ich hoffe, wir können das Spiel offenhalten.“

Er sehe das Duell allerdings „isoliert, nur die drei Punkte“, betonte Kovac. „Titel hier, Titel da - es geht um das Spiel.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite