Geburtstagsgeschenk: Lemperle wünscht sich Sieg in München

Tim Lemperle hat einen nachträglichen Geburtstagswunsch. „Ein Sieg in München, das wäre ein Riesengeschenk“, sagte der Angreifer der TSG Hoffenheim, der am Donnerstag 24 Jahre alt geworden ist, vor dem Bundesliga-Topspiel am Sonntag (17.30 DAZN) im Münchner Merkur/tz: „Die Bayern haben eine enorme Qualität, aber wir auch. Wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind.“

„Klein“ sind die Kraichgauer in der laufenden Saison beileibe nicht. Die TSG hat zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert, weist die historisch beste Bilanz zu diesem Saisonzeitpunkt auf, hat sich vom Fast-Absteiger zum Königsklassen-Anwärter gemausert und reist als Tabellendritter an die Isar. Lemperle hat bisher sechs Saisontore zum Hoffenheimer Höhenflug beigetragen