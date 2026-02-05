Gladbach kann wieder auf Trio zählen

SID 05.02.2026 • 14:38 Uhr Borussia Mönchengladbach hat für das Spiel gegen Bayer Leverkusen wieder mehr Optionen.

Der Personalsituation beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach entspannt sich. Für das Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen kehren Kevin Diks, Kota Takai und Philipp Sander nach ihrer Verletzungspause wieder zurück. Das Trio sei "vollständig bereit", sagte Trainer Eugen Polanski am Donnerstag.