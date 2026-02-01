Götzes Erwartungen an Riera? "Schwierig, das zu beschreiben"

SID 01.02.2026 • 06:35 Uhr Der neue Trainer übernimmt bei der Eintracht am Montag. Was genau auf ihn zukommt, weiß Mario Götze offenbar noch nicht.

Ein emotionaler "Vulkan"? Spanische Taktikschule? Die Spieler von Eintracht Frankfurt scheinen nicht genau zu wissen, was sie sich von ihrem neuen Trainer Albert Riera erwarten dürfen. "Es ist super schwierig, das im Vorfeld zu beschreiben", sagte Mario Götze zu seinen Erwartungen nach dem 1:3 (0:2) in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen: "Wir freuen uns darauf, dass er sich für die Aufgabe entschieden hat."

Der Spanier ist als Trainer ein halbwegs unbeschriebenes Blatt, coachte bislang vor allem in Slowenien und der 2. Liga Frankreichs bei Girondins Bordeaux. Für Götze stehe "außer Frage", dass Riera der angeschlagenen Eintracht weiterhelfen werde. Es gehe nach acht Pflichtspielen ohne Sieg darum, "dass wir bei null anfangen und gedanklich einen Cut machen können. Wir müssen die Basics jetzt richtig machen, dabei wird er uns helfen", sagte der Routinier.

Das erklärte Ziel Europapokal rückte Götze angesichts der prekären Lage und ungewisser nächster Wochen erst einmal in den Hintergrund. "Wir brauchen uns jetzt nicht über Tabellenplätze zu unterhalten, wenn wir die letzten Wochen sehen, wo wir die Spiele nicht gewonnen haben", meinte der deutsche WM-Held von 2014: "Das steht uns nicht zu."