Hätte Schlotterbeck Rot sehen müssen? Frage der Woche im Doppelpass

Hätte Schlotterbeck Rot sehen müssen?

Nico Schlotterbeck entgeht im Bayern-Kracher einer Roten Karte. Hätte der BVB-Verteidiger vom Platz fliegen müssen? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
SPORT1
