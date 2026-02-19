Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

RB Leipzig: Henrichs spricht Klartext! "Champions League muss unser Anspruch sein"

RB-Star spricht Klartext

Benjamin Henrichs stellt klar, dass es für RB Leipzig in dieser Saison nur ein Ziel gibt. Der Nationalspieler hat auch die WM noch nicht abgeschrieben.
RB Leipzig bereitet sich auf den großen Pokal‑Kracher gegen den FC Bayern München vor. Benjamin Henrichs und Christoph Baumgartner gewähren exklusive Einblicke.
SID
Benjamin Henrichs stellt klar, dass es für RB Leipzig in dieser Saison nur ein Ziel gibt. Der Nationalspieler hat auch die WM noch nicht abgeschrieben.

Eine erneute Saison ohne internationales Geschäft würde den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hart treffen.

„Noch ein Jahr ohne Champions League würde dem Verein, uns Spielern und auch den Fans nicht guttun – das wollen wir alle nicht. Die Champions League muss unser Anspruch sein“, sagte Nationalspieler Benjamin Henrichs im Sky-Interview.

Die Sachsen haben in der vergangenen Saison die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst. Vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) liegt RB auf Platz fünf.

„Uns hat in den vergangenen Wochen eine gewisse Reife gefehlt. In diesem Bereich haben wir aber bereits Schritte nach vorne gemacht. Trotzdem müssen wir insgesamt noch reifer werden“, sagte Henrichs.

Benjamin Henrichs: WM-Traum lebt

Der Außenverteidiger träumt trotz seiner langen Verletzungspause noch von der WM in den USA, Mexiko und Kanada. „Ich halte das für realistisch und gehe selbstbewusst damit um. Ich weiß, dass ich weiter hart arbeiten muss. Am Ende des Tages möchte ich sagen können, dass ich alles dafür gegeben habe“, sagte Henrichs.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite