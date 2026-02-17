Hoeneß-Ansage an Berater: „Werden verstärkt ‚Nein‘ sagen“

SID 17.02.2026 • 06:53 Uhr Bei Verhandlungen will Bayern München künftig konsequenter gegen überzogene Forderungen vorgehen.

Uli Hoeneß hat eine härtere Linie von Bayern München im Umgang mit Spielerberatern angekündigt. „Wir werden dieses ganze Berater-Thema zur Diskussion stellen! Und wir werden es uns nicht mehr gefallen lassen, dass Berater allein bestimmen, wie es läuft“, sagte der Ehrenpräsident des Fußball-Rekordmeisters im Bild-Interview.

Der Beitrag der Berater stehe „zunehmend in keinem Verhältnis mehr zur Honorierung, die aufgerufen und am Ende auch oft gezahlt wird“, führte Hoeneß nach dem jüngst abgeschlossenen und überaus zähen Poker um die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano aus. „Wir werden verstärkt ‚Nein‘ sagen und diesen Wahnsinn nicht mitmachen.“

Dabei müsse auch eine klare Haltung gegenüber den Profis kommuniziert werden. „Man kann auch dem Spieler einmal sagen: ‚Wenn dein Berater weiter so unverschämt verhandelt, werden wir mit ihm nicht mehr über deine Zukunft bei uns sprechen.‘ So weit muss das gehen“, sagte Hoeneß.

Nach einigen Gesprächen über mehrere Monate hatte Abwehrchef Upamecano am vergangenen Freitag seinen auslaufenden Vertrag bis zum Sommer 2030 verlängert. Hoeneß hatte bereits den Berater des Franzosen im kicker scharf angegriffen. Er sei über dessen Verhalten „entsetzt“.