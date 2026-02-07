HSV gewinnt auswärts - FCH verliert Anschluss

SID 07.02.2026 • 17:31 Uhr Hamburg landet im engen Abstiegskampf den erhofften Befreiungsschlag. Die Lage für Heidenheim wird immer brenzliger.

Der Hamburger SV hat den 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga mit seinem ersten Auswärtssieg noch tiefer in die Krise geschossen. Die Mannschaft von Merlin Polzin gewann das Kellerduell beim Schlusslicht mit 2:0 (1:0) und landete im engen Abstiegskampf nach dem jüngsten Überraschungscoup gegen den FC Bayern (2:2) einen wichtigen Erfolg.

Ransford-Yeboah Königsdörffer (45.+3) brachte die Norddeutschen in Führung, Joker Rayan Philippe (79.) sorgte für die Entscheidung. Für den FCH bleibt es im Abstiegskampf nach nun acht sieglosen Spielen (sechs Niederlagen) sehr kritisch. Für den HSV war es nach bisher nur drei mageren Pünktchen in der Fremde der erhoffte Befreiungsschlag.

HSV lässt Druck auf Heidenheim weiter wachsen

FCH-Coach Frank Schmidt hatte vor der Partie die Bedeutung noch einmal unterstrichen. „Wir wissen, dass der Druck steigt. Wir müssen liefern“, hatte er gesagt und die Sorge geäußert, dass der Abstiegszug „ohne uns abfährt“.

Der FCH begann entsprechend motiviert und vielversprechend. Niklas Dorsch zwang HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes bereits in der 5. Minute zu einer Großtat. Doch in der Folge kam der HSV immer besser ins Spiel und kontrollierte weitgehend das Geschehen. Torchancen blieben zunächst jedoch Mangelware, ehe Albert Lokonga (24.) Diant Ramaj prüfte. Gegen Königsdörffers strammen Schuss in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war der FCH-Keeper dann machtlos.

Heidenheim fehlte vor der Pause der Schwung und der Zugriff. Dennoch hatte Marvin Pieringer (23.) freistehend die Führung auf dem Fuß, er verzog aber. Vorausgegangen war ein schwerer Patzer von Miro Muheim.