Drei personelle Änderungen beim HSV

Die Hamburger und Zweitligist SV Elversberg einigen sich auf einen Tausch. Ein Abwehrtalent zieht es nach Frankreich.

Viel Bewegung kurz vor Transferschluss beim Hamburger SV: Der Bundesliga-Aufsteiger hat die Leihe von Eigengewächs Otto Stange (18) an den Zweitligisten SV Elversberg vorzeitig beendet, im Gegenzug wechselt Mittelfeldspieler Immanuel Pherai (24) leihweise bis zum Ende der Saison zur SVE.

Innenverteidiger Aboubaka Soumahoro (20) zieht es ebenfalls per Leihe nach Frankreich zu AS Saint-Étienne, Philip Otele kommt vom FC Basel.

„Sinnvolle Lösung für alle Seiten“

„Wir stehen in einem guten Austausch mit den Kollegen aus Elversberg und haben in diesem Fall eine sinnvolle Lösung für alle Seiten gefunden“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa. „Manu ist mit der Bitte nach einer sportlichen Veränderung auf uns zugekommen, die ihm mehr Spielzeit ermöglicht. Zudem holen wir mit Otto einen Spieler zurück, der uns Variabilität und Breite in der Offensive verleiht.“

Der gebürtige Hamburger Stange unterschrieb eine bereits im Sommer 2025 vereinbarte Vertragsverlängerung. Pherai, Nationalspieler Surinames, absolvierte bislang 57 Pflichtspiele für die Rothosen, erzielte dabei sechs Treffer und bereitete neun weitere vor. Abwehrtalent Soumahoro soll in seiner französischen Heimat Spielpraxis sammeln.