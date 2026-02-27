HSV vor englischer Woche: "Werden smarte Lösungen finden"

SID 27.02.2026 • 14:47 Uhr Für das Team von Coach Merlin Polzin steht mit Partien gegen Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg eine volle Woche an.

Tabellenelfter und mit 26 Punkten voll auf Kurs: Merlin Polzin stellt aber noch keine Rechnung für den Hamburger SV mit Blick auf den Klassenerhalt an. "Ich bin ein Fan davon, sich mit den Dingen zu beschäftigen, auf die wir einen Einfluss haben", sagte der HSV-Coach vor dem Duell mit RB Leipzig am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN): "Mit Rechnen haben wir wenig Einfluss, sondern mit guten Trainingsleistungen und guten Spielleistungen."

Die passten jeweils zuletzt, entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass der HSV in der anstehenden "englischen Woche" wichtige Schritte in Richtung des großen Ziels geht. Am Mittwoch folgt für die Rothosen ein Nachholspiel gegen Leverkusen, bevor es am Samstag dann nach Wolfsburg geht.