Bundesliga>

HSV-Zugang Grönbaek: Zwangspause statt Debüt

HSV-Zugang Grönbaek gleich ausgebremst

Verletzt: Albert Grönbaek (2. v.l.)
© IMAGO/SID/Oliver Ruhnke
SID
Der Däne hat sich im Training der Hanseaten verletzt und fällt erst einmal aus.

Zwangspause statt Debüt: Neuzugang Albert Grönbaek vom Hamburger SV fällt vorerst aus. Der 24 Jahre alte Offensivspieler hat sich im Training des Tabellenelften eine Faszienverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, wie der Klub am Mittwoch nach einer MRT-Untersuchung mitteilte.

Grönbaek wird „voraussichtlich wenige Wochen aussetzen müssen“, wie es vor der Partie gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) weiter hieß.

Der HSV hatte den Dänen Ende Januar für ein halbes Jahr von Stade Rennes ausgeliehen. Neben Grönbaek fallen beim HSV derzeit auch Mittelfeldmotor Sambi Lokonga und die Offensivkräfte Alexander Rössing-Lelesiit und Fabio Baldé aus.

