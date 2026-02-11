HSV-Zugang Grönbaek: Zwangspause statt Debüt

SID 11.02.2026 • 17:21 Uhr Der Däne hat sich im Training der Hanseaten verletzt und fällt erst einmal aus.

Zwangspause statt Debüt: Neuzugang Albert Grönbaek vom Hamburger SV fällt vorerst aus. Der 24 Jahre alte Offensivspieler hat sich im Training des Tabellenelften eine Faszienverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, wie der Klub am Mittwoch nach einer MRT-Untersuchung mitteilte.

Grönbaek wird „voraussichtlich wenige Wochen aussetzen müssen“, wie es vor der Partie gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) weiter hieß.