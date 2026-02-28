Ist Nmecha einer für den FC Bayern? Experten sehen Traumduo mit BVB-Star

Daniel Höhn 28.02.2026 • 15:25 Uhr Lothar Matthäus und Dietmar Hamann sehen in Felix Nmecha einen besonderen Spieler - der mit einem Bayern-Star zusammen ein Topduo bilden könnte.

Die TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann haben im Vorfeld des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) von einem BVB-Star besonders geschwärmt - und interessante Thesen aufgestellt.

„Für mich ist Nmecha der herausragende Spieler des BVB. Bei ihm sieht man, welch unheimliches Potenzial er hat. Je nachdem, mit wem er zusammenspielt, ob mit Bellingham oder mit Sabitzer, ist Nmecha derjenige, der der Mannschaft Sicherheit gibt“, schrieb Hamann in seiner Sky-Kolumne.

Nmecha? „Solche Spieler haben einen großen Markt“

Hamann führte aus: „Wenn er gesund bleibt, führt an ihm beim BVB und auch in der Nationalmannschaft kein Weg vorbei. Auch im DFB-Team gehört er für mich in die Startelf.“ In der aktuellen Saison erzielte Nmecha in 36 Pflichtspielen fünf Tore und gab drei Vorlagen.

„Typen wie Nmecha gibt es in Europa nicht so oft, für solche Spieler gibt es einen großen Markt“, weiß Hamann: „Je nachdem, wie die WM läuft, könnte ich mir vorstellen, dass man sich mit ihm zusammensetzt und schaut, ob er Lust hat, länger in Dortmund zu bleiben.“ Der Vertrag von Nmecha in Dortmund läuft noch bis 2028.

Matthäus bracht Nmecha sogar beim FC Bayern ins Spiel. „Wenn Kimmich auf der rechten Seite gebraucht werden sollte, wäre Nmecha für mich auch ein Spieler für Bayern München, das ist ganz klar“, sagte der Rekord-Nationalspieler.

Neues deutsches Traum-Duo?

Er ist sich sicher: „Bayern hat Kimmich und Pavlovic und dazu noch andere Spieler wie Laimer und Bischof, die im Zentrum spielen können. Ich gehe davon aus, dass man für Goretzka noch einen Spieler holt.“

Matthäus meinte weiter: „Nmecha ist ein überragender Spieler, der viele Dinge mitbringt, die im modernen Fußball gebraucht werden. Er schießt auch Tore aus der zweiten Reihe, ähnlich wie Pavlovic, er ist physisch sehr stark, schnell und schwer vom Ball zu trennen. Er hat sehr viel, was ein Spieler braucht, der sich beim FC Bayern durchsetzen möchte.“

Bei der Nationalmannschaft könne Nmecha mit Pavlovic ein neues Top-Duo stellen: „Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic sind die beiden Spieler, die ich auf dieser Position in der Nationalmannschaft favorisiere.“