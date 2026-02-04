Newsticker
Bundesliga: Kapitän Günter verlängert in Freiburg

Freiburg verlängert mit Kapitän

SID
Christian Günter macht bei seinem Herzensklub weiter. Eine Vertragslaufzeit nennt der SC Freiburg nicht.

Rekordspieler Christian Günter hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verlängert. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt, ohne die Laufzeit des neuen Vertrags zu nennen.

Kapitän Günter (32) debütierte 2012 in der Profimannschaft der Breisgauer, mit 453 Pflichtspielen hält er die Bestmarke des Vereins. In der Bundesliga lief er bislang 359 Mal auf, zudem absolvierte Günter acht Länderspiele.

„Das Bemerkenswerte dabei ist, dass Christian in keinem Bereich nachlässt“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Vereinsmitteilung.

Er sei „weiterhin sehr hungrig und es gibt nichts Schöneres, als für den Sportclub zu spielen. Wir sind als Mannschaft auch diese Saison erfolgreich – das wollen wir fortführen“, sagte der Abwehrspieler.

