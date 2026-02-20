Kein Wiedersehen: TSG ohne Lemperle nach Köln

SID 20.02.2026 • 11:29 Uhr Der frühere FC-Stürmer fehlt aufgrund seiner Verletzung am Sprunggelenk.

Tim Lemperle verpasst das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Der bereits zuletzt fehlende Stürmer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim wird aufgrund seiner Innenbandverletzung am Sprunggelenk am Samstag (15.30 Uhr) im Punktspiel der Kraichgauer bei Aufsteiger 1. FC Köln nicht dabei sein.

„Für Tim Lemperle geht es sich nicht aus. Das tut mir persönlich leid für ihn“, sagte TSG-Trainer Christian Ilzer am Freitag: „Das Spiel kommt noch zu früh. Er macht große Fortschritte in der Reha, aber man muss in manchen Phasen geduldig sein.“