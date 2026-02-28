Kimmich von Titel überzeugt: "Das dürfen wir nicht abgeben"

SID 28.02.2026 • 21:04 Uhr Dortmund trauert der vergebenen Chance nach. Bei den Bayern ist die Gefühlslage eine gänzlich andere.

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zweifelt nach dem Sieg im Topspiel bei Borussia Dortmund niemand mehr an der erfolgreichen Titelverteidigung. „Es liegt schon an uns. Das dürfen wir nicht mehr abgeben“, sagte Siegtorschütze Joshua Kimmich nach dem 3:2 (0:1) beim Verfolger bei Sky und fügte auf die Feststellung, dass noch nie ein Elf-Punkte-Vorsprung zu diesem Zeitpunkt verspielt worden sei, an: „Das wird so bleiben.“

Trainer Vincent Kompany ist ebenfalls vom Gewinn seiner zweiten Meisterschaft im zweiten Jahr als Bayern-Trainer überzeugt. „Es sind elf Punkte. Aber es geht weiter. Wir wollen mit Vollgas weitergehen“, sagte der Belgier, der das Topspiel als „gute Werbung für die Bundesliga“ bezeichnete.

Nachlassen wollen auch die Spieler nicht. „Wir wissen, dass es heute ein bedeutendes Spiel war für uns. Wir machen weiter, wir hören nicht auf“, versicherte Nationalspieler Jonathan Tah und lobte „die Mentalität und den Mannschaftsgeist“.

Beim BVB trauerte man derweil der vergebenen Chance hinterher. Zur Halbzeitpause waren die Dortmunder bis auf Punkte an den Tabellenführer herangerückt. „Es war ein All-in-Spiel für uns. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir zu wenig gemacht haben. Wir haben alles probiert“, sagte Nico Schlotterbeck.