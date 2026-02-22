Newsticker
Verletzungspech beim 1. FC Köln

Verletzungspech beim 1. FC Köln. Nach der Partie gegen Hoffenheim fallen gleich zwei Spieler aus.
Sebastian Sebulonsen (l.) und Jan Thielmann fallen aus
© IMAGO/DeFodi Images
SID
Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss vorerst auf Jan Thielmann und Sebastian Sebulonsen verzichten. Beide Spieler erlitten Muskelverletzungen, das teilten die Rheinländer am Sonntag mit. Wie lange die Profis ausfallen, ließen die Kölner offen.

Thielmann musste das Aufwärmprogramm vor dem Spiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (2:2) abbrechen. Für ihn rückte kurzfristig Eric Martel in die Startelf. Sebulonsen wurde in der 69. Minute verletzt ausgewechselt.

Köln gastiert am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) beim FC Augsburg.

