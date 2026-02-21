Köln: Zuschauer nach Sturz in "sehr kritischem Zustand"

SID 21.02.2026 • 18:59 Uhr Der Vorfall hatte das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim überschattet.

Der beim Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim (2:2) verunglückte Zuschauer ist in einem „sehr kritischen Zustand“ ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Das teilten die Kölner nach der Partie am Samstag mit. Demnach sei der 90 Jahre alte Fan eine Treppe heruntergefallen, anschließend reanimiert und abtransportiert worden.